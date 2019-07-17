Суды по уголовным делам в первом полугодии рассмотрели 14,3 тысячи дел в отношении 18,7 тысячи лиц, что на 29,7% дел и 29,1% лиц меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил «Газете.uz» представитель пресс-службы Верховного суда Азиз Абидов.

За этот период 333 лица были оправданы и реабилитированы. Количество осужденных составило 14,7 тысячи лиц, из них в отношении 3798 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 10,2 тысячи лиц — другие виды наказаний, 744 лица осуждены условно. В числе осужденных — 13 тысяч мужчин, 1728 женщин, 5947 молодых людей (в том числе 272 несовершеннолетних лица), 438 лиц старше 60 лет.

Освобождены из-под стражи из зала суда 1595 лиц в связи с назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы. От отбывания наказания условно-досрочно освобождены 13,3 тысяч лиц, наказание заменено на более мягкое 4084 лицам. Из обвинения 3534 лиц исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.

На основании гарантийных писем Союза молодежи 166 лицам, Комитета женщин — 131 женщине и сходов граждан махаллей — 764 лицам назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

В сравнении с первым полугодием 2018 года сократились показатели судимости по таким видам преступлений, как мошенничество, незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан, умышленное убийство, разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, кража, хулиганство, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение, уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц, содержание притонов или сводничество, торговля людьми, злоупотребление властью или должностными полномочиями, должностной подлог, организация и проведение азартных и других основанных на риске игр.

В результате применения института примирения 3228 лиц освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 1693 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 286,8 млрд сумов назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

Почти 46,8% всех уголовных дел — 6677 — рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.

Кроме этого, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 696 дел в отношении 879 лиц. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 552 лиц и изменены судебные решения в отношении 242 лиц.