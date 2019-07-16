Узбекистан и Афганистан подписали 25 экспортных контрактов и меморандум о сотрудничестве по поставкам в южную страну продуктов нефтегазовой отрасли на сумму 68 млн долларов. Соглашения были достигнуты на узбекско-афганском бизнес-форуме и кооперационной бирже в понедельник, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.

Афганистан представили более 70 компаний, работающих в в сфере услуг, консалтинга, телекоммуникаций, добычи полезных ископаемых, строительства, импорта и экспорта продовольственных товаров, производители натуральных камней, моющих средств и канализационных труб.

Узбекистан намерен наладить устойчивое сотрудничество с афганскими компаниями и увеличить объемы экспорта отечественной продукции на рынок Афганистана, говорится в сообщении.

Торгово-промышленная палата и хокимияты Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей ведут работу по дополнительной контрактации в рамках межправительственной комиссии и узбекско-афганской выставки, которая состоялась сегодня в выставочном комплексе «Узэкспоцентр».

Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддин Абидов и старший советник президента по вопросам инфраструктур и технологий — министр финансов Афганистана Мухаммед Каюми отметили положительные тенденции в развитии межстранового сотрудничества. Стороны обсудили перспективы расширения торговых отношений.