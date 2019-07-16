Государственный комитет по статистике провел перерасчет данных по ВВП Узбекистана за 2010−2016 годы. В январе Госкомстат сообщал о пересмотре ВВП за 2017 год, объяснив это изменением методологических подходов.

Перерасчет ВВП за 2010−2016 годы проведен для обеспечения сопоставимости данных в динамике, отмечается в сообщении. Были уточнены такие компоненты ВВП, как чистые налоги на продукты, добавленная стоимость промышленности и сферы услуг.

Методологическую поддержку в процессе пересмотра ВВП оказали эксперты Международного валютного фонда в рамках миссии технической помощи по статистике национальных счетов, состоявшейся 4−15 марта.

Сравнительная таблица по результатам пересмотра ВВП

Годы

Номинальный объем
ВВП, млрд сумов

Темпы роста ВВП,
в % к предыдущему году

до пересмотра

после пересмотра

изменение

до пересмотра

после пересмотра

изменение

2010

62 388,3

74 042,0

+11 653,7

108,5

107,3

-1,2

2011

78 764,2

96 949,6

+18 185,4

108,3

107,8

-0,5

2012

97 929,3

120 242,0

+22 312,7

108,2

107,4

-0,8

2013

120 861,5

144 548,3

+23 686,8

108,0

107,6

-0,4

2014

145 846,4

177 153,9

+31 307,5

108,0

107,2

-0,8

2015

171 808,3

210 183,1

+38 374,8

107,9

107,4

-0,5

2016

199 993,4

242 495,5

+42 502,1

106,2

106,1

-0,1

2017

254 043,1

302 536,8

+48 493,7

105,2

104,5

-0,7

Подробнее с результатами пересмотра можно ознакомиться на сайте Госкомстата.

«Госкомстат продолжит вести активную работу над совершенствованием статистической методологии, внедрением новых положений современной системы национальных счетов», — говорится в сообщении.