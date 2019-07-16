Государственный комитет по статистике провел перерасчет данных по ВВП Узбекистана за 2010−2016 годы. В январе Госкомстат сообщал о пересмотре ВВП за 2017 год, объяснив это изменением методологических подходов.

Перерасчет ВВП за 2010−2016 годы проведен для обеспечения сопоставимости данных в динамике, отмечается в сообщении. Были уточнены такие компоненты ВВП, как чистые налоги на продукты, добавленная стоимость промышленности и сферы услуг.

Методологическую поддержку в процессе пересмотра ВВП оказали эксперты Международного валютного фонда в рамках миссии технической помощи по статистике национальных счетов, состоявшейся 4−15 марта.

Сравнительная таблица по результатам пересмотра ВВП

Годы Номинальный объем

ВВП, млрд сумов Темпы роста ВВП,

в % к предыдущему году до пересмотра после пересмотра изменение до пересмотра после пересмотра изменение 2010 62 388,3 74 042,0 +11 653,7 108,5 107,3 -1,2 2011 78 764,2 96 949,6 +18 185,4 108,3 107,8 -0,5 2012 97 929,3 120 242,0 +22 312,7 108,2 107,4 -0,8 2013 120 861,5 144 548,3 +23 686,8 108,0 107,6 -0,4 2014 145 846,4 177 153,9 +31 307,5 108,0 107,2 -0,8 2015 171 808,3 210 183,1 +38 374,8 107,9 107,4 -0,5 2016 199 993,4 242 495,5 +42 502,1 106,2 106,1 -0,1 2017 254 043,1 302 536,8 +48 493,7 105,2 104,5 -0,7

Подробнее с результатами пересмотра можно ознакомиться на сайте Госкомстата.