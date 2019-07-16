Государственный комитет по статистике провел перерасчет данных по ВВП Узбекистана за 2010−2016 годы. В январе Госкомстат сообщал о пересмотре ВВП за 2017 год, объяснив это изменением методологических подходов.
Перерасчет ВВП за 2010−2016 годы проведен для обеспечения сопоставимости данных в динамике, отмечается в сообщении. Были уточнены такие компоненты ВВП, как чистые налоги на продукты, добавленная стоимость промышленности и сферы услуг.
Методологическую поддержку в процессе пересмотра ВВП оказали эксперты Международного валютного фонда в рамках миссии технической помощи по статистике национальных счетов, состоявшейся 4−15 марта.
Сравнительная таблица по результатам пересмотра ВВП
Годы
Номинальный объем
Темпы роста ВВП,
до пересмотра
после пересмотра
изменение
до пересмотра
после пересмотра
изменение
2010
62 388,3
74 042,0
+11 653,7
108,5
107,3
-1,2
2011
78 764,2
96 949,6
+18 185,4
108,3
107,8
-0,5
2012
97 929,3
120 242,0
+22 312,7
108,2
107,4
-0,8
2013
120 861,5
144 548,3
+23 686,8
108,0
107,6
-0,4
2014
145 846,4
177 153,9
+31 307,5
108,0
107,2
-0,8
2015
171 808,3
210 183,1
+38 374,8
107,9
107,4
-0,5
2016
199 993,4
242 495,5
+42 502,1
106,2
106,1
-0,1
2017
254 043,1
302 536,8
+48 493,7
105,2
104,5
-0,7
Подробнее с результатами пересмотра можно ознакомиться на сайте Госкомстата.
«Госкомстат продолжит вести активную работу над совершенствованием статистической методологии, внедрением новых положений современной системы национальных счетов», — говорится в сообщении.
R N
а теперь в долларах..
2010 год 74 042,00 млрд сум /1 640 за доллар = 45,14756098 млрд долл
2017 год 302 536,80 млрд сум / 8 120,07 за доллар =37,25790541 млрд долл
вот такой вот рост ВВП
Абай Мухамедкулов
Ну ничего себе, вжух и ВВП вырос на 50 млрд.
Глядишь ещё чуть поднапряжемся и США обгоним.
Что ни день то победа за победой.
Alex Kot
А теперь пусть пересчитают инфляцию правильно. Думаю годовая инфляция больше 20%. А у них цифры гораздо скромнее.