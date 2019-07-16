Несколько красочных фонов, один из трех языков на выбор и быстрая оплата на местах через приложение: команда ведущего поставщика платежных услуг в Узбекистане представила версию Payme 2.0. Большое обновление с массой новых функций и улучшенным интерфейсом стало прорывом на рынке платежных систем.

Версия Payme 2.0 — это гораздо больше, чем простые обновления. Изменения в них обычно незаметны глазу и касаются только операционной части приложения. Но в этот раз все по-другому: разработчики Payme в корне поменяли интерфейс программы, а дизайнеры предложили свежие решения для фона, шрифта и кнопок.





Для того, чтобы сделать приложение удобным для обычных пользователей, в компании решили воспользоваться UX-тестированием. Что это такое? Все просто и действенно: после разработки нового приложения его дали протестировать обычным людям, которые пользуются Payme долгое время. Их попросили выполнить несколько действий: оплатить штраф в ГАИ или пополнить счет мобильного телефона. За всем процессом следили камеры, которые фиксировали, как быстро пользователь нашел нужные кнопки, в какой момент у него возникали затруднения и где действий приходилось выполнять слишком много. Потом результаты объединили, проанализировали и отдали разработчикам. Те, в свою очередь, придали новой версии текущий вид и доработали каждую кнопку и функцию с учетом пользовательского поведения.





Результат превзошел все ожидания: версия Payme 2.0 стала гораздо удобнее в использовании, отлично адаптировалась к iOS и Android и обзавелась новыми интересными функциями:

интерфейс на трех языках: узбекском, русском и английском;

возможность поменять фон, выбрав понравившееся изображение, подходящее пользователю по стилю и духу, или сменить светлую тему на черный фон;

интерфейс значительно упростился: теперь для того, чтобы сделать перевод или оплатить услуги, нужно в два раза меньше нажатий;

благодаря появившемуся скроллингу главного экрана стали возможны быстрые переводы с карты на карту, оплата по сохраненным платежам и доступ к оплате на местах;

мониторинг оплат и сохраненные платежи в новой версии открываются гораздо удобнее: достаточно просто сделать свайп вверх или в сторону.

Вопросу оплаты на местах было уделено особое внимание: функции Payme GO и оплата по QR-коду теперь находятся на главном экране. А это значит, что платежи с помощью них теперь станут мгновенными.

Это еще не все: при включенной геолокации приложение само выводит на экран заведение, в котором находится пользователь. Теперь не нужно искать его в списке, чтобы оплатить с помощью оплаты на местах.

И, конечно, остались на месте и стали еще доступнее такие удобные и полюбившиеся пользователям функции, как оплата государственных и коммунальных услуг, штрафов, пополнение счетов мобильного и городского телефона, интернета. В приложении все так же можно подключать несколько карт и удобно контролировать расходы по каждой из них, менять их темы и управлять.

Скачать новую версию приложения в два нажатия можно здесь.

Протестировать новую версию Payme будет интересно всем — не только постоянным пользователям, но и тем, у кого было установлено другое приложение, но полезных функций в нем не хватало.

Командой Payme была проделана колоссальная работа, приложение разрабатывалось не один месяц. И это того стоило: те, кто уже протестировал новую версию, отзываются только положительно. Работать в приложении стало удобнее, его можно сделать по-настоящему неповторимым благодаря смене фона, и все нужные кнопки под рукой.

А главное — это лишь первое масштабное обновление Payme. Уже сейчас у команды есть свежие идеи и нестандартные решения для следующего апгрейда ведущего поставщика платежных услуг в Узбекистане. А главная цель Payme — не просто оставаться ведущими, но и делать все для развития онлайн-платежей в республике.

Телефон круглосуточной службы поддержки: (+998) 71−200−02−05

Скачать или обновить приложение Payme можно по ссылке.

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