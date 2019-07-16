Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» возобновила полеты через воздушное пространство Пакистана после пяти месяцев ограничений, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе перевозчика.

Время полета в Индию и города Юго-Восточной Азии по прежним, оптимальным маршрутам сократится на два-три часа. К примеру, если длительность рейса на обходном маршруте Ташкент-Дели составляла 4 часа 55 минут, а Дели-Ташкент — 5 часов 30 минут, то теперь она сократилось, соответственно, до 2 часов 50 минут и 2 часов 30 минут.

Власти Пакистана в конце февраля закрыли воздушное пространство страны для всех пролетающих (транзитных) рейсов из-за конфликта с Индией вокруг Кашмира. Uzbekistan Airways была вынуждена выполнять полеты в Дели, Амритсар, Мумбаи, Бангкок, Куала-Лумпур и Сингапур через Туркменистан и Иран.