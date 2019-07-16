Nestlé Uzbekistan заключила соглашение о продаже бизнеса по производству воды и молочной продукции французской Lactalis. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией 16 июля. Сумма сделки не озвучивается.

По условиям соглашения, бизнес Nestlé в Узбекистане по производству воды и молочной продукции, включая две фабрики в Намангане, перейдет в собственность Lactalis. По завершении сделки компания заключит с Lactalis лицензионное соглашение на производство в Узбекистане глобальных брендов Nestlé — напитков Nesquik, Nido и воды Nestlé Pure Life.

«Lactalis — один из ведущих мировых производителей в категории молочной продукции. В результате соглашения в Узбекистане мы обретаем сильного партнера в производстве продукции в молочной категории и категории воды под брендами Nestlé», — отметил глава Nestlé в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Nestlé продолжит поставлять на рынок Узбекистана продукцию в широком спектре категорий, включая кондитерские изделия, кофе и детское питание.

В ноябре 2017 года Nestlé Uzbekistan продала завод по выпуску питьевой воды в Ташкенте.