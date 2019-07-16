Республиканская высшая школа бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления при президенте Республики Узбекистан (Высшая школа) объявляет прием документов в магистратуру на 2019−2020 учебный год по следующим специальностям:

проектное управление — Project Management

период обучения: 1 год;

период обучения: 1 год; бизнес-управление — Master of Business Administration — MBA

период обучения: 2 года.

Для выполнения своей образовательной миссии в Высшей школе разработаны инновационные учебные программы, нацеленные на подготовку высококвалифицированных кадров, способных профессионально управлять и решать поставленные задачи на высоком уровне. При этом Высшая школа организует выездные стажировки магистрантов в сотрудничестве с ведущими учебными заведениями США, Великобритании, Германии, Италии, Южной Кореи, Малайзии и Франции.





Прием документов граждан Узбекистана и других стран, желающих поступить в магистратуру Высшей школы, осуществляется дважды в 2019—2020 учебном году — летний и зимний приемные периоды:

летом с 10 июля по 9 августа 2019 года;

зимой с 9 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

В указанные периоды на официальном сайте Высшей школы можно подать документы в магистратуру в режиме 24/7.

Дни работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу, с 9:00 по 17:00

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Мирабад, 25

Ориентир: кинотеатр Premier Hall

Телефоны: (+998) 71−239−03−11, (+998) 71−239−03−03

Сайт: rgsbm.uz

Facebook: fb.com/rgsbm.uz

Telegram: t.me/rgsbm_uz

На правах рекламы.