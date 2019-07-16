Число голодающих в 2018 году составило 821,6 миллиона, голод затронул каждого девятого человека на планете, говорится в опубликованном 15 июля докладе ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире». Мировой голод растет третий год подряд.

Вероятность столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности выше среди женщин, чем среди мужчин на всех континентах. Самый большой разрыв наблюдается в Латинской Америке.

Наибольшее количество голодающих (более 500 миллионов) проживают в Азии, в основном в странах Южной Азии. В то же время наиболее тревожной ситуация является в Африке, где отмечается самый высокий уровень голода в мире (256,1 миллиона), и он продолжает медленно, но неуклонно расти почти во всех субрегионах, подчеркивается в докладе.

«Голод усиливается во многих странах, где наблюдается замедление экономического роста, особенно в странах со средним уровнем дохода и в тех странах, которые в значительной степени зависят от международной торговли сырьевыми товарами. Ежегодный доклад ООН также показал, что неравенство в доходах растет во многих странах, где наблюдается рост голода, что затрудняет задачу для бедных, уязвимых или маргинальных слоев населения справляться с экономическим спадом», — говорится в докладе.

Количество человек, испытывающих умеренный или острый дефицит продовольствия, достигло 2 миллиардов, или 26,4% мирового населения в прошлом году. Одновременно с этим во всех регионах продолжают расти избыточный вес и ожирение, особенно среди детей школьного возраста и взрослых. Так, в 2018 году 338 миллионов детей школьного возраста и подростков и 672 миллиона взрослых имели избыточный вес.

«Наши действия по борьбе с этими тревожными тенденциями должны быть более решительными, не только с точки зрения масштабов, но и с точки зрения межсекторального сотрудничества», — призвали в совместном предисловии к докладу руководители Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).