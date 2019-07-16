В ночь со вторника на среду — с 16 на 17 июля — произойдет частное затмение Луны, которое будет видно на всей территории страны, сообщила пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Три небесных тела — Солнце, Земля и Луна — в это время окажутся на одной линии и тень Земли попадает на поверхность Луны.

Затмение начнется в 1:01 по ташкентскому времени, когда тень Земли начнет покрывать диск Луны. В 2:30 затмение войдет в максимальную фазу, когда 66% поверхности Луны закроется тенью.

В отличие от солнечных затмений, когда части диска Солнца не видно, во время лунного затмения Луна остается видимой. Только по мере того, как тень надвигается на Луну, она становится красновато-коричневой.