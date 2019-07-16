Постоянные нагрузки, стресс, городская суета — организм требует ежедневного внимания и поддержки. Напиток Vitamin Drinktec восполняет недостаток витаминов B+ и С, что положительно сказывается на самочувствии и работоспособности.

Все дело в его натуральном составе. Не имеющий аналогов на рынке Узбекистана витаминизированный продукт не содержит консервантов и ГМО. Сила природных компонентов поддерживает на протяжении дня и заряжает бодростью для новых свершений.

Различные вкусы Drinktec

Плохой аппетит, быстрая утомляемость, снижение внимания — знакомые состояния? Стоит прислушаться к организму, чтобы понять, какими витаминами необходимо пополнить рацион. Новый напиток Vitamin Drinktec представлен двумя вкусами: Vitamin С и Vitamin B+.

Витамины группы B помогают организму противостоять заболеваниям и стрессовым ситуациям. Они показаны при повышенной эмоциональной нагрузке, так как нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Незаменимы витамины и при физической нагрузке: витамин B принимает участие в энергообмене, способствует росту клеток.





Вялость, раздражительность, частые простуды свидетельствуют о недостатке в организме витамина С. Знаменитый антиоксидант не зря получил звание витамина молодости. Он способствует выработке коллагена, росту и восстановлению клеток. Организм не синтезирует витамин С, поэтому крайне важно регулярно пополнять его запасы с пищей.

Витаминизированный напиток Drinktec — оптимальное решение на каждый день. Вкусная порция полезных витаминов поможет быстро восстановиться после очередной тренировки или восполнить энергию после рабочего дня.

Вкусная профилактика авитаминоза

Освежающий напиток утолит жажду в жару, подарит долгожданную прохладу. Не только вкусный, но и полезный Vitamin Drinktec понравится всем без исключения.

Например, тем, кто ценит практичность. Компактная бутылка объемом 0,33 л легко помещается в спортивную или дорожную сумку. Ее удобно взять на прогулку, пробежку или в спортзал.





Для тех, кого заботит польза напитка, на бутылочке указано содержание витаминов. Это позволит скорректировать ежедневное потребление, приблизиться к суточной норме вне зависимости от возраста.

Необычным вкусом и пользой напиток обязан немецкой технологии и качественному сырью, поставляемому из Европы и Америки. В ходе производства используются специальные методы обработки, позволяющие сохранить и донести до потребителя ценные витамины.

Натуральный напиток Vitamin Drinktec — наиболее простой способ поддержать баланс красоты и здоровья.

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