Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила о решении покинуть свой пост с 12 сентября, сообщается на сайте МВФ.

2 июля Совет Европы выдвинул кандидатуру Кристин Лагард на должность председателя Европейского центрального банка. На время рассмотрения ее кандидатуры она приняла решение временно сложить с себя обязанности главы МВФ.

В своем письме исполнительному совету МВФ Кристин Лагард объяснила свое новое решение желанием избежать «любого конфликта интересов — как фактического, так и предполагаемого».

Исполнять обязанности директора-распорядителя будет первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон. Исполнительный совет фонда начнет процесс выбора нового руководителя.

Кристин Лагард занимает кресло главы МВФ с 2011 года. Она является 11-м по счету директором-распорядителем фонда и первой женщиной на этой должности. В 2016 году она была избрана на второй срок, который истекает летом 2021 года.