Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов ушел в отставку. На сайте AIBA опубликовано его заявление.

«В течение последних полутора лет я постоянно чувствовал ваше одобрение и поддержку шагов, предпринимаемых для стабилизации ситуации в нашей организации», — говорится в заявлении.

Гафур Рахимов отметил, что сложный период реформ в боксе совпал с процессами, направленными на защиту его «чести и достоинства против политически мотивированных ложных обвинений».

«Эти процессы требуют постоянного присутствия на судебных и других разбирательствах, чтобы ускорить очистку моего имени от этих ложных обвинений», — сказано в заявлении.

«С тяжелым сердцем я принял решение немедленно уйти в отставку с поста президента AIBA», — резюмируется в публикации.

Гафур Рахимов возглавил AIBA в ноябре 2018 года. До выборов главы AIBA департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил его в санкционный список. Также сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) известил Рахимова о том, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.