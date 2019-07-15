Новым прокурором Ташкента назначен Бахриддин Баходирович Валиев, сообщил «Газете.uz» источник в правоохранительных органах.
Ранее «Газета.uz» сообщала об освобождении от должностей прокуроров Ташкента Шерзода Облокулова и Мирзо-Улубекского района столицы Тимура Нормухамедова.
Бахриддин Валиев с марта 2017 года работал прокурором Бухарской области. В предыдущие годы он также занимал должность прокурора Ташкента.
Azamat Jalilov
Золотой человек, хороший руководител ишларига омад тилайман.
Muzzafar Xodjaev
Он грамотный и справедливый руководитель. Удачи ему на новом посту.
Лёлик Болик
Грамотный и справедливый это очень хорошая характеристика.
Дай бог чтоб было так.
Неграмотность и не справедливость очень надоело.
М. МИРЗАЕВ
Странно, что о нём такие восторженные отзывы. У меня абсолютно другое мнение, так как “тест“ по моему “делу“ он, когда ранее был прокурором Ташкента, “успешно“ провалил.. Так, что поживём — увидим, насколько он соответствует нынешним жёстким требованиям народа, так истосковавшемуся по истинной законности и справедливости.