Новым прокурором Ташкента назначен Бахриддин Баходирович Валиев, сообщил «Газете.uz» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Газета.uz» сообщала об освобождении от должностей прокуроров Ташкента Шерзода Облокулова и Мирзо-Улубекского района столицы Тимура Нормухамедова.

Бахриддин Валиев с марта 2017 года работал прокурором Бухарской области. В предыдущие годы он также занимал должность прокурора Ташкента.