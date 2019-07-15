На базе профессиональных колледжей будет создана новая сеть профессионального образования, состоящая из учебных заведений трех категорий — профессиональных школ, многопрофильных колледжей и высших школ. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 15 июля, сообщила пресс-служба главы государства.
В новых учреждениях будут готовиться кадры на основе программ начального, среднего и среднего специального профессионального образования. Сроки обучения будут дифференцированными исходя из сложности знаний, компетенций и навыков, необходимых для овладения профессией.
На совещании отмечалось, что до внедрения новой системы необходимо создать ее методологическую базу, обновить образовательные программы на основе международных требований, подготовить, переподготовить и повысить квалификацию учителей и мастеров производственного обучения. Поручено внести предложения по стимулированию интереса молодежи к приобретению профессий.
Президент отдельно остановился на вопросе адаптации новой системы профессионального образования к требованиям рынка труда. Он отметил, что в регионах наблюдается безработица на фоне большого спроса в специалистах рабочих профессий.
Согласно озвученной статистике, имеется нехватка 46 тысяч специалистов в легкой промышленности, 104 тысяч — в строительной индустрии, 71 тысячи — в металлургии, 67 тысяч — в сфере оказания услуг.
Главным критерием деятельности образовательных учреждений должны быть трудоустройство выпускника или открытие им собственного бизнеса, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
В настоящее время на рынке труда существует 9145 наименований специальностей и должностей, по 6282 из них требуется средняя специальная квалификация.
Madik Boltaev
Опять начинаем все сначала..
Андрей М
Почему нельзя ту же самую высшую школу приравнять к высшему учебному заведению? У людей появится и мотивация, и стимул для того чтобы идти по выбранной профессии. И зарплата повысится, что в регионах особенно.
Che Burashka
У нас институты и университеты готовят по устаревшим программам, а бывшие пту станут готовить современных специалистов..
Тимур Юсубов
Андрей М, наверное потому, что она не дает высшего образования! К примеру, вы пойдете лечиться к врачу, имеющему подготовку на уровне медбрата?
Madik Boltaev
После высшей школы можно поступить в ВУЗ по своему направлению сразу на 2 курс
Муратов Жахонгир
современные методы преподавания внедрить, и предметы тоже
Андрей М
Тимур Юсубов, ну к ходят же к врачу который заплатил за свой диплом суперконтракт, или это никого не смущает? Получаются какие-то двойные стандарты. Вот им нельзя, а ему можно.