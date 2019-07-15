На базе профессиональных колледжей будет создана новая сеть профессионального образования, состоящая из учебных заведений трех категорий — профессиональных школ, многопрофильных колледжей и высших школ. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 15 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

В новых учреждениях будут готовиться кадры на основе программ начального, среднего и среднего специального профессионального образования. Сроки обучения будут дифференцированными исходя из сложности знаний, компетенций и навыков, необходимых для овладения профессией.

На совещании отмечалось, что до внедрения новой системы необходимо создать ее методологическую базу, обновить образовательные программы на основе международных требований, подготовить, переподготовить и повысить квалификацию учителей и мастеров производственного обучения. Поручено внести предложения по стимулированию интереса молодежи к приобретению профессий.

Президент отдельно остановился на вопросе адаптации новой системы профессионального образования к требованиям рынка труда. Он отметил, что в регионах наблюдается безработица на фоне большого спроса в специалистах рабочих профессий.

Согласно озвученной статистике, имеется нехватка 46 тысяч специалистов в легкой промышленности, 104 тысяч — в строительной индустрии, 71 тысячи — в металлургии, 67 тысяч — в сфере оказания услуг.

Главным критерием деятельности образовательных учреждений должны быть трудоустройство выпускника или открытие им собственного бизнеса, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В настоящее время на рынке труда существует 9145 наименований специальностей и должностей, по 6282 из них требуется средняя специальная квалификация.