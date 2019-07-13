13 июля состоялось торжественное открытие производственной линии продукции Viessmann на заводе Artel. Новая линия предназначена для производства настенных двухконтурных газовых котлов, а также комплектующих деталей для продукции Viessmann.





Компания Viessmann существует уже более ста лет и является одним из ведущих в мире немецких производителей систем охлаждения, обогрева и кондиционирования. В составе компании 22 производственных предприятия в 11 странах мира, сбытовые филиалы и представительства в 74 странах, а также 120 торговых представительств во всех регионах мира. Отдельно стоит отметить, что 56 процентов товарооборота компании приходится на зарубежные страны.





На сегодняшний день Artel является крупнейшим производителем бытовой техники и электроники в Средней Азии. Компания следует принципу постоянного самосовершенствования, работы над повышением качества продукции и квалификации специалистов. Производственные базы Artel и система менеджмента компании полностью соответствует всем мировым стандартам. Благодаря политике постоянного развития Artel является одной из наиболее прогрессивных компаний в Узбекистане, продвигающей инновационные идеи с производственной мощью, достаточной для сотрудничества с крупнейшими международными компаниями.





Результатом совместной деятельности двух крупных компаний является производство двухконтурных газовых котлов Vitopend 100-W A1JB с мощностью 12, 24, 30 и 34 кВт.





КПД новых газовых котлов составляет более 90%. Герметичность внутренней камеры сгорания, системы принудительного удаления дыма и отбора воздуха для горения извне позволяют установить

котел прямо внутри дома. Двухконтурные газовые котлы Viessmann способны обогревать помещения с площадью от 96 кв. м до 340 кв.м. Мощности котлов достаточно для того, чтобы нагревать 16 литров воды в минуту.

С учетом вышеназванных характеристик можно сказать, что качественные системы обогрева по немецким технологиям стали еще более доступны для рынка Узбекистана.

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