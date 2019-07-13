Кабинет Министров 12 июля утвердил положение по организации психологической службы в школах и учреждениях среднего специального образования, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Основная задача психологической службы — содействие правильному профессиональному выбору учащихся на основе их способностей, талантов, интересов и профессиональных склонностей, говорится в сообщении.

Психологическая служба может включать до 3 штатных единиц в зависимости от числа учащихся. Психологи будут работать 36 часов в неделю.

О необходимости создания психологической службы в образовательных учреждениях «Газета.uz» писала в 2017 году. Однако, по мнению экспертов-психологов, выступивших в материале, служба нужна, в первую очередь, для предотвращения буллинга и конфликтов.