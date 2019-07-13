12 июля вечером в строящемся многоэтажном жилом доме Mirabad Avenue в Мирабадском районе произошел пожар, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственной службе пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании поступило в УПБ в 22:31. Шесть пожарных машин и две автолестницы прибыли на место в 22:36. Огонь был локализован в 23:10, потушен — в 23:38. Погибших и пострадавших нет.

Как отметили в УПБ Ташкента, предварительная причина пожара — возгорание деревянных стройматериалов (строительные леса) на десятом этаже строящегося объекта. Огнем повреждено 60 кв. м. площади.

Это уже второй пожар в Mirabad Avenue. Утром 4 июля в подвале здания произошел небольшой пожар. Причиной стало попадание окурка на упаковочный материал.