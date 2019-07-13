Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 13 июля примерно в 11:30 часов в Шайхантахурском районе, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

На улице Кусарай 58-летний водитель автомобиля Captiva Хусниддин Х. совершил наезд на пешехода. Девятилетняя Муслима внезапно выбежала на проезжую часть, водитель не успел избежать столкновения, говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и скончалась на месте.

Сотрудники УБДД ГУВД провели беседу с жителями массива Ибн-Сино-1 Шайхантахурского района. Они напомнили о важности разъяснительной работы с несовершеннолетними, о том, что нужно чаще напоминать детям, что несоблюдение правил дорожного движения опасно для жизни.

Ранее на этой неделе произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. В Сергелийском районе водитель автомобиля Matiz Бахром Х. совершил наезд на пятилетнего мальчика Р. С., перебегавшего дорогу. Ребенок не получил серьезных травм.