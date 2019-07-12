Начальником недавно созданного Главного управления обеспечения безопасности на транспорте Министерства внутренних дел назначен полковник Рустам Абдумажитович Ташпулатов, сообщила пресс-служба МВД.

Кроме того, назначены начальники управлений обеспечения безопасности на транспорте УВД Самаркандской и Бухарской областей — подполковники Элдор Махмудович Алкаров и Олим Мардонович Файзиев.

Главное управление обеспечения безопасности на транспорте было создано в марте, первым его возглавил полковник Дониёр Кадиров.