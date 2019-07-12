В четверг около 16:00 на станции метро «Пахтакор» на железнодорожное полотно упала 58-летняя женщина, сообщил Ташкентский метрополитен.

Женщина призналась, что перед падением почувствовала головокружение. Сотрудники станции помогли ей подняться на платформу. В результате падения видимых травм она не получила. Инцидент не повлиял на график движения поездов.

В метрополитене рекомендовали пассажирам обращать внимание на предупреждения синоптиков и принимать меры по недопущению перегрева организма, который может стать причиной плохого самочувствия.





