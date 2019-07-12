Пресс-служба Узгидромета опровергла утаивание истинных значений температуры и пояснила, как измеряется температура воздуха.

«Лето в самом разгаре, и вновь среди населения идут разговоры о том, что синоптики „утаивают“ истинные значения температуры, что на самом деле температура воздуха в дневные часы достигает 47−50 градусов, а кое-кто приводит данные своих бытовых приборов, которые показывают значения 60 градусов и выше. И переубедить таких людей бывает очень трудно», — говорится в сообщении.

Как объясняют синоптики, население использует для определения температуры бытовые термометры. Чаще всего, их приемная часть, как и приемная часть термометров, передающих данные температуры на городские табло, не защищена от прямых солнечных лучей или от теплового излучения окружающих предметов. В этом случае термометр измеряет не температуру воздуха, а ту температуру, до которой нагревается приемная часть термометра.

«Человек, находящийся на солнце, тоже воспринимает не температуру воздуха, а температуру нагрева тела прямыми лучами солнца и ощущает тепловое излучение от окружающих предметов. Человек, находящийся в машине, ощущает тепловое излучение от нагретого солнечными лучами корпуса автомобиля», — отметили в Узгидромете.

«Чтобы исключить влияние факторов теплового излучения и обеспечить сопоставимость метеорологических наблюдений, они проводятся во всем мире согласно правилам Всемирной метеорологической организации по единой методике и в единых стандартных условиях. В частности, измерения температуры проводятся в специальной проветриваемой метеорологической будке, установленной на высоте 2 м над уровнем земли», — рассказали синоптики.

Измерительные приборы периодически проходят поверку, их показания сравнивают с показаниями эталонных приборов. Синоптики призвали граждан доверять прогнозам Узгидромета.

Чтобы горожанам было легче переносить летнюю жару, очень важно сажать как можно больше деревьев, дающих густую тень, обустраивать парки, скверы с местами для отдыха горожан, очистить от мусора и наполнить водой арыки. Все это создаст оптимальный микроклимат в городе и комфортные условия для проживания даже в эти очень жаркие дни, отметили синоптики.

Самые высокие температуры воздуха в мире — 57−58 градусов — наблюдались в Долине смерти штата Калифорния США и в Ливийской пустыне. В Узбекистане самые высокие температуры — 50 градусов Цельсия — были отмечены в пустыне Кызылкум и в районе Термеза.

В Ташкенте абсолютный максимум летнего сезона составляет 44,6 градусов. Такая температура была зафиксирована 18 июля 1997 года.

Согласно сегодняшнему прогнозу, 12−18 июля по Узбекистану сохранится очень жаркая погода с температурой воздуха на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до +40…+42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +43…+45 градусов. По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям возможен гармсиль — сухой горячий ветер.

По предгорным и горным районам республики возможно прохождение ледниковых селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.