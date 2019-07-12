Узбекистан твердо намерен продолжать работу по утверждению свободы СМИ, открытости государственных органов и обеспечению прав и интересов журналистов, заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов на Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне.

В форуме, инициированном министрами иностранных дел Великобритании Джереми Хантом и Канады Христей Фриланд и прошедшем 10−11 июля, участвовали делегации более 100 стран, в том числе главы внешнеполитических ведомств и министерств информации 60 государств. Конференция стала частю международной кампании, направленной на определение состояния свободы СМИ в мире и повышение ответственности тех, кто пытается её ограничить.

Как подчеркнул в своем выступлении Абдулазиз Камилов, Узбекистан продолжит активно сотрудничать с иностранными партнерами в сферах совершенствования законодательства о СМИ и укрепления их независимости путем реализации совместных проектов.

Он сообщил, что для обеспечения гарантий и международных стандартов в области независимости СМИ предусматривается создание поста омбудсмена по СМИ, который будет сосредоточен на защите прав и законных интересов журналистов и их безопасности.