Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 июля подписал указ по реформированию управления в сфере высшего и среднего специального образования, сообщило УзА.

С 2019/2020 учебного года ректорам вузов и директорам профессиональных образовательных учреждений по согласованию с министерствами и ведомствами, в подчинении которых они находятся, предоставляется право открывать отдельные образовательные направления бакалавриата, специальности магистратуры, профессии и специальности, определять язык обучения и количество студентов, необходимых для набора академических групп.

Профессиональные образовательные учреждения могут самостоятельно устанавливать сроки, продолжительность и стоимость обучения на платно-контрактной основе для иностранных граждан.

С 1 августа документом предусмотрено применение ежемесячных надбавок к зарплате сотрудников центрального аппарата Минвуза за счет средств государственного бюджета:

в размере 30% — кандидатам наук либо докторам философии (PhD) или обладателям приравненных к ним ученых степеней зарубежных государств;

— кандидатам наук либо докторам философии (PhD) или обладателям приравненных к ним ученых степеней зарубежных государств; в размере 35% — докторам наук либо докторам наук (DSc) или обладателям приравненных к ним ученых степеней зарубежных государств.

Кроме того, работникам центрального аппарата Минвуза будут выплачиваться ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу в системе образования: от 3 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 — 20%, от 10 до 20 — 30%, свыше 20 — 40%.

Министерство высшего и среднего специального образования назначено уполномоченным государственным органом по реализации единой государственной политики в сфере высшего и среднего специального профессионального образования.