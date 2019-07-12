Многие мечтают превратить свой дом в настоящий оазис прохлады посреди душного города. Кондиционеры Haier в летнюю жару станут настоящим спасением, ведь они обладают технологиями быстрого охлаждения и климат-контроля, который стабильно поддерживает комфортную температуру в комнате.





A-класс энергоэффективности

Заботясь об окружающей среде и экобезопасности, компания Haier постоянно внедряет технологии по увеличению энергосбережения. Кондиционеры Haier соответствуют одному из высоких уровней энергоэффективности — классу А.





Интенсивный режим Turbo

Turbo — режим интенсивной работы, при котором кондиционер за очень короткое время выходит на выставленную на пульте температуру.

Супертихий режим

Значительное снижение уровня шума внутреннего блока до 25 дБ достигается благодаря специально разработанному алгоритму и улучшению конструкции кондиционера.

Невзирая на погоду за окном

Конструкция кондиционеров позволяет им работать в режиме охлаждения или обогрева даже при низких температурах наружного воздуха — до -15 градусов Цельсия.





Не боятся перепадов напряжения

В двойных роторных компрессорах Haier используются неодимовые магниты, в десять раз более мощные, чем те, что стоят в традиционных агрегатах. За счет повышения эффективности компрессоров удалось снизить потери электроэнергии, поступающей из источника питания и максимально увеличить полезную мощность. Благодаря этому кондиционер может работать в широком диапазоне напряжения от 150 до 254 В.

Более того, у владельца есть возможность управлять кондиционером из любой точки мира через Wi-Fi.

В период с 13 по 31 июля при покупке кондиционеров Haier компания дарит бесплатную установку. Акция распространяется только по Ташкенту.

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