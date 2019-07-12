Председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков впервые раскрыл структуру экспорта газа Узбекистаном на встрече с журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу. По его словам, Узбекистан в прошлом году экспортировал 13 млрд кубометров газа, в 2019 году законтрактована поставка более 15 млрд кубометров.

Объемы поставок в Китай в структуре экспорта газа составляют 8 млрд кубометров, в Россию — 4,5 млрд, южные регионы Казахстана — 2,5 млрд, другие страны Центральной Азии — 500−550 млн кубометров.

«При наличии ресурсов мы имеем возможность разговаривать с нашими партнерами по увеличению поставок», — отметил глава «Узбекнефтегаза».

Всего в Узбекистане добывается 61 млрд кубометров газа, из которых 35−40 млрд кубометров приходятся на «Узбекнефтегаз». Баходиржон Сидиков отметил, что ранее информация по добыче газа была секретной.

«Почему я называю две цифры? 35 и 40 — это разница между газом, который мы добываем и используем для различных технологических процессов по увеличению добычи нефти — это газлифт. Поэтому в цифре по добыче есть разница. Постановлением президента [от 9 июля] поручено увеличить добычу газа до 42,3 млрд кубометров, сегодняшняя база для этого — 35 млрд. Задача — увеличить на 7,3 млрд», — пояснил он.

Внутренняя потребность республики в газе составляет примерно 39 млрд кубометров, включая тот факт, что половина потребителей переведена на использование сжиженного газа.