В Янгиере (Сырдарьинская область) открывается филиал Ташкентского химико-технологического института. Это предусмотрено постановлением правительства от 9 июля, сообщило Министерство юстиции в Telegram-канале.

Вуз будет готовить кадры в области химических технологий, развивать инновационные исследования, направленные на решение проблем предприятий.

Прием в филиал начнется с 2020/2021 учебного года. Вуз расположится в здании Янгиерского профессионального колледжа строительства и коммунального хозяйства.

С 2020/2021 учебного года будут выделены целевые квоты на базовую докторантуру для обеспечения филиала высококвалифицированными, научными и научно-педагогическими кадрами.