6 июля 2019 года состоялось грандиозное открытие фирменного магазина Crafers Sweet House в Шымкенте (Казахстан). «Настоящий рай для сладкоежек» — так тепло и радостно отреагировали жители Казахстана на открытие. Широкий ассортимент представленной продукции — от шоколада до карамели — приятно удивил покупателей. Новый магазин стал уже 47-м в сети Crafers.





Несмотря на небольшой срок работы кондитерского завода Crafers, его продукция успела завоевать сердца жителей Узбекистана, а также представить Узбекистан на международном рынке кондитерских изделий. На сегодняшний день Crafers экспортирует свою продукцию в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, а с июня начат экспорт в Литву.





Crafers в своих фирменных магазинах создает уютную атмосферу, удивляет яркими витринами и фотозонами. Для всех желающих имеются дегустационные уголки, где можно сначала попробовать продукцию, а затем уже купить. Персонал магазинов старается работать на максимум, чтобы время, проведенное в магазинах Crafers, дарило только приятные впечатления.





По словам директора фабрики Азизхона Амилова, обстановка нового магазина действительно комфортная. Интерьер оформлен в фирменных цветах компании, а дружественная атмосфера располагает к покупкам. Представляя качественную продукцию, Crafers намерен дарить исключительно радостные эмоции.





Адрес магазина в Шымкенте: ул. Бауржана Момышулы, 8.

Адрес головного офиса: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Катта Дархон, 9.

Телефон: (+998) 71−207−72−07

Сайт: crafers.uz

Facebook: fb.com/crafersuz

Instagram: @crafersuz

На правах рекламы.