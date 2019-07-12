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13-14 июля
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
14 лучших событий этих выходных в столице.
Две кинопремьеры, вечеринки у бассейнов, 85-летие Central Park, гастроли казахского театра, распродажи и другие интересные мероприятия.
Спонсор раздела -
Aviasales.uz
"Анна"
Боевик
"Питомец Юрского периода"
Приключения
Празднование 85-летия Central Park в духе прошлых лет
Вечеринки в бассейне Malibu Sun Club
Pool Party в Limpopo
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Аквапарки и бассейны Ташкента
Мастер-класс по тайм-менеджменту
Лекции о великих художниках в Zero Line
Гастроли труппы театра «Астана Опера» в Ташкенте
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Бесплатная игротека в Hobby Games
Детские шоу в Vega Centre
Зоны отдыха Ташкентской области на лето 2019
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