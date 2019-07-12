«Узбекнефтегаз» получил приглашение на участие в проектах в Афганистане, сообщил председатель правления компании Баходиржон Сидиков на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу.

«По Афганистану у нас сегодня есть приглашение по участию в тендерах на бурение, ремонт оборудования, строительство газопроводов. Мы сейчас только рассматриваем [предложение], с ними разговариваем, потому что у нас есть вопросы, в частности, по безопасности нашего персонала. Поэтому нам нужно принять взвешенное решение», — сказал он.

По данным «Узбекнефтегаза», Узбекистан в 1990-х годах провел ряд геологических изысканий на узбекской части Амударьинского нефтегазоносного бассейна, охватывающего территорию Афганистана, однако из-за сложной ситуации в этой стране дальнейшие работы были свернуты.

В прошлом году в Министерстве иностранных дел сообщали, что Узбекистан изучает возможность возобновления геологоразведки нефти и газа в северной части Афганистана.

Ранее глава «Узбекнефтегаза» впервые раскрыл структуру экспорта газа из Узбекистана.