На базе телеканала «UzHD» при телерадиоканале «O‘zbekiston» Национальной телерадиокомпании Узбекистана с 1 сентября создается канал «O‘zbekiston tarixi» («История Узбекистана»). Это предусмотрено постановлением президента от 11 июля.

Телеканал будет вещать в формате HD и войдет в общедоступный социальный пакет цифрового вещания, распространяемый по всей территории страны.

Новый канал призван информировать население и зарубежную общественность о древней и богатой истории Узбекистана, научном, культурном и духовном вкладе народа Узбекистана в развитие мировой цивилизации.

На канале будут демонстрироваться научно-популярные программы, документальные и художественные фильмы, а также информационно-аналитические и тематические передачи, «объективно отражающие на основе достоверных результатов глубоких научных исследований все периоды нашей великой истории, последовательно и системно раскрывая суть и значение каждого события».

Кроме того, канал будет служить дискуссионной площадкой, куда будут приглашаться ученые, историки, исследователи и представителей общественности для открытого обсуждения результатов научных исследований в области истории Узбекистана, проблем сохранения культурных и исторических памятников, а также других важных вопросов.