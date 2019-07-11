В Ташкентском профессиональном колледже информационных технологий начала свою работу приемная комиссия. С 1 июля по 15 августа в ТПКИТ осуществляется прием документов желающих обучаться по совместным направлениям с высшими учебными заведениями Южной Кореи.

Документы будут приниматься по совместным с Южнокореейcкими вузами направлениям.





«Компьютерный и программный инжиниринг» (система обучения 2+2)

Специальность: Конвергенция информационно-коммуникационных технологий.

Квалификации: менеджер сетевого администрирования, разработчик мобильного программного комплекса, техник по ремонту мобильных устройств, техник по ремонту цифровых телевизоров.

Данное направление является совместным проектом с университетом колледжем Ульсан. Система включает в себя 2 года обучения в ТПКИТ, по завершению которых выдается диплом местного образца, и 2 года учебы в университете колледже Южной Кореи. После успешного обучения в вузе выпускнику выдается диплом бакалавра университета колледжа Ульсан.





«Сервис и туризм» (система обучения 1,5+2,5)

Специальность: Организация и управление гостиничным хозяйством.

Квалификации: администратор, портье гостиницы, менеджер по питанию Food and Beverage, менеджер административно-хозяйственной службы.

Данное направление также является совместным проектом с университетом колледжем Ульсан. Система включает в себя 1,5 года обучения в ТПКИТ, по завершению которых выдается диплом местного образца и 2,5 года учебы в университете колледже Южной Кореи. После успешного обучения в вузе выпускник получает диплом бакалавра университета колледжа Ульсан.\

«Компьютерный и программный инжиниринг» (система обучения 2+2)

Специальность: Разработка и обслуживание устройств управления.

Квалификации: техник по проектированию вычислительных устройств на базе микроконтроллера, техник аппаратного обеспечения, техник коммуникационного инжиниринга.

Данное направление является совместным проектом с университетом Пучон. Система включает в себя 2 года обучения в ТПКИТ, по завершению которых выдается диплом местного образца, и 2 года учебы в университете Южной Кореи. После успешного обучения в вузе выпускник получает диплом бакалавра университета Пучон.

Обучение в ТПКИТ проходит на узбекском и русском языках. Программа включает усиленное изучение корейского языка с нуля, что позволит за 2 года подготовить студента к экзамену TOPIK третьего уровня.





После окончания учебы студенты ТПКИТ, получившие по корейскому языку 3 уровень TOPIK и оценки «Хорошо» и «Отлично» по спецпредметам, продолжат обучение в университетах Южной Кореи. Студентам-выпускникам четвертого курса выдается диплом бакалавра по направлению обучения в Республике Южная Корея. Обучение осуществляется по контракту.

Приемная комиссия

Работа приемной комиссии продлится с 1 июля по 15 августа. Желающим поступить необходимо предоставить следующий пакет документов:

подлинник диплома/аттестата о среднем образовании;

копия паспорта с пропиской;

четыре фотографии формата 3×4;

заявление.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−236−11−92

Адрес: ул. Мустакиллик шох, 7

Сайт: tpkit.uz

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