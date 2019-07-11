Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Узбекистана заявили, что члены семьи Гульнары Каримовой не предъявляли жалоб и претензий касательно ее пребывания в женской колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области.

10 июля дочь заключенной Иман Каримова сообщила на своей странице в Instagram, что виделась в тот день с мамой, у которой «каждый день наблюдаются приступы ишемии, особенно после гипертонического криза». «Резко повысился пролактин, который приводит к опухоли гипофиза в мозге», — написала она.

Как отмечается в отдельных заявлениях двух министерств, в период с 7 по 10 июля Гульнаре Каримовой было предоставлено право длительного свидания с дочерью (8 июля — день рождения Гульнары Каримовой).

«Для длительного свидания им, как и другим осужденным, пользующимся правом на длительное свидание, предоставлено соответствующее отдельное жилое помещение, используемое исключительно для этих целей. Случаев прерывания данного свидания, а также ограничений в провозе привезенных членами семьи посылок и бандероли не было», — сообщил Минюст.

«В ходе беседы с Иман Каримовой на предмет выяснения условий содержания ее матери Гульнары Каримовой, состояния ее здоровья, а также жалоб и претензий, близкая родственница сообщила, что на Г. Каримову каких-либо давлений со стороны узбекских властей не оказывалось, при необходимости медицинская помощь предоставлялась своевременно», — отметили в МВД.

По данным МВД, Иман Каримова подтвердила принадлежность ей указанной Instagram-страницы, однако сообщила, что публикации касающихся пребывания Гульнары Каримовой в колонии готовятся другими лицами. Ранее в аккаунте появлялись сообщения о том, что Каримова в заключении не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением начальницей колонии.