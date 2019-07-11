Будучи верным своим традициям, «Ипак Йули» первым среди банков Узбекистана запустил сервис по зачислению денежных переводов прямо на карту Visa через мобильное приложение Ipak Yo‘li Mobile. Данный сервис был разработан совместно с платежной системой «Золотая Корона». Теперь каждый житель Узбекистана может, не приходя в банк, круглосуточно получать денежные переводы «Золотая корона» из-за рубежа. В будущем планируется внедрить данную практику и на другие системы денежных переводов.

«Мне очень понравились простота и удобство получения денежных переводов на карту Visa. Перевод моментально зачисляется на мою карту Visa, и при необходимости я могу спокойно снять наличные в любом банкомате „Ипак Йули“», — сказал Рахмат Мухаммаджон, клиент Наманганского филиала, который среди первых воспользовался данной услугой.





Отправитель денежного перевода указывает Ф.И.О. и номер мобильного телефона получателя. А получатель денежного перевода в разделе «Прочее» мобильного приложения банка нажимает на кнопку «Переводы „Золотая Корона“». При наличии перевода клиент заполняет обязательные поля: Ф.И.О., реквизиты своей банковской карты, CVC2/CVV2-код и мгновенно получает всю сумму перевода на карту Visa.

«Мы уделяем особое внимание переносу продуктов в дистанционные каналы, так как это требование времени. „Ипак Йули“ входит в пятерку ведущих банков по объему денежных переводов в Узбекистане и намерен создавать новые удобства для своих клиентов», — сказала Зумрад Назарова, начальник отдела контроля текущей деятельности Департамента розничного бизнеса.

Три шага для получения денежного перевода «Золотая корона»:

установить приложение Ipak Yo’li Mobile на телефон и зарегистрироваться;

зачислить перевод на карту Visa при помощи мобильного приложения;

снять наличные с карты Visa через широкую банкоматную сеть банка «Ипак Йули».

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