Узбекистан разрабатывает государственную программу по рациональному использованию энергии, ограничению выбросов парниковых газов, минимизации уровня загрязнения и образования отходов, построению и восстановлению экосистем. Об этом сообщил министр финансов Джамшид Кучкаров на региональной министерской конференции по зеленой экономике для стран Европы и СНГ, прошедшей 8 и 9 июля.

Министр добавил, что Узбекистан совместно с международными финансовыми институтами приступил к подготовке новых проектов на основе развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Предполагается, что это даст возможность увеличить долю возобновляемых источников энергии в секторе энергетики до 30% к 2030 году.

«Когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, мы в основном подразумеваем гидроэнергетику. Поэтому для нас очень важно развивать солнечную электроэнергетику. И я могу, немного предваряя предстоящие событие, сказать, что мы в Узбекистане планируем в течение ближайших 5, может, 7 лет, запуск мощностей солнечной энергии порядка 5000 МВт электрической энергии», — заявил Джамшид Кучкаров.

В ходе конференции обсуждались вопросы развития зеленой экономики и внедрения методов снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Согласно определению программы ООН по окружающей среде, зеленая экономика — это низкоуглеродная экономика, которая сокращает выбросы. Зеленая экономика основывается на инновациях и науке, для развития этой сферы необходимо привлекать иностранные и внутренние инвестиции. Чтобы привлечь их, по мнению участников встречи, понадобятся политическая воля, создание законодательной базы, инфраструктура программного обеспечения, финансовые механизмы и инструменты, а также поддержка общества.

В сотрудничество в области изменения климата и развитие зеленой экономики должны быть вовлечены правительства стран, частный сектор, организации, ННО, ученые и общество. Зеленая экономика должна внедряться в промышленный сектор.

Заместитель министра энергетики Албании Илир Бейтья отметил необходимость использования нескольких источников возобновляемой энергии, иначе экономика становится уязвимой, а страна будет зависеть от этого источника.

«Для внедрения, адаптации и распространения зеленых технологий необходимо создать условия. Обычно эти условия создает частный сектор. Бизнес сравнивает риск, доходы, затраты и коммерческие выгоды», — подчеркнула заместитель генерального директора и руководитель отдела планирования и внедрения зеленого роста Глобального института зеленого роста Хён Дженни Ким.

Заместитель начальника управления Министерства экономики и промышленности Узбекистана Ильхом Маматкулов считает, что освобождение от налогов привлечет в сектор возобновляемых источников энергии внимание бизнеса.

Он заверил, что в последующее десятилетие в стране планируется активно использовать электротранспорт, ориентироваться на сельское хозяйство, экосистемы и другие приоритетные направления.

«Необходимо сконцентрироваться на экономике услуг, повышении уровня образования и развитии кадров. Экономический рост должен быть инклюзивным. В реализации этих задач поможет внедрение информационно-коммуникационный технологий в экономику», — сказал Ильхом Маматкулов.

Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер подчеркнула, что регион Центральной Азии потерял смягчающее воздействие Аральского моря, поэтому здесь теплеет быстрее. Изменения климата напрямую касаются экономики. Инвестиции в зеленую экономику, развитие ГЧП в области экологии позволят снизить потери биоразнообразия, выбросы углерода и эффективно использовать экосистемные услуги. Зеленая экономика предлагает множество возможностей в искоренении бедности.

«Мы уже чувствуем последствия аральской катастрофы, — сказал лидер кластера по устойчивому развитию ПРООН в Узбекистане Хуршид Рустамов. — В регионе недостаточно питьевых ресурсов, наблюдается серьезная потеря биоразнообразия, сокращаются доходы населения, увеличивается заболеваемость. Солевые бури говорят об изменении климата. Потеря урожая — один из серьезных последствий изменения климата. Из-за проблем с атмосферным воздухом в регионе высокий уровень заболеваемости туберкулезом. В два раза выше, чем по республике»

Хуршид Рустамов напомнил, что по данным Министерства водного хозяйства, около 40% потери водных ресурсов происходит во время поставки воды. Согласно исследованиям ПРООН, проведенным в Самаркандской и Сырдарьинской областях, улучшение системы водных каналов и поставки воды, а также использование капельного орошения позволит снизить потери до 30%.

Ежегодный предварительный анализ ПРООН выявил, что добавленная стоимость на один гектар горных и предгорных пастбищ составляет 220 долларов. Учитывая, что в стране по разным оценкам 40−78% пастбищ деградируют, неполученный доход по самым грубым подсчетам составляет 1,8 млрд долларов в год.

«Мы теряем очень много, если небрежно относимся к природе. Мы можем выбрать незеленый путь развития. Многие традиционные экономисты говорят, что надо сначала развиться, выйти на какой-то уровень. Об эффективности ресурсов мы подумаем потом. Но как показал пример Аральского моря, если мы не будем смотреть в будущее и не начнем внедрять эффективные технологии, мы будем постоянно отставать», — подытожил Хуршид Рустамов.

Директор Управления ООН по вопросам сотрудничества Юг-Юг и посланник генерального секретаря ООН по сотрудничеству Юг-Юг Хорхе Чедик напомнил, что на саммите по мерам в области изменения климата в сентябре будут рассмотрены вопросы изменения климата по договоренностям стран в соответствии с Парижским соглашением, которое Узбекистан ратифицировал в 2018 году.

«Даже соблюдение [Парижского соглашения] не принесет необходимых результатов. Требуются новые меры. Но страшнее всего, что мы не достигаем даже уровня Парижского соглашения», — сказал Хорхе Чедик.

Региональная конференция 2019 года организована Всемирной организацией зеленой экономики совместно с Управлением ООН по сотрудничеству Юг-Юг, Китайским сельскохозяйственным университетом и Международным фондом сельскохозяйственного развития.

Цель региональной правительственной конференции по зеленой экономике для стран Европы и СНГ — приблизить решения в области зеленой экономики к региональному контексту и расширить масштабы успешных практик на региональном уровне, а также повысить осведомленность региона путем ознакомления с реальными успешными решениями в области зеленой экономики, которые были разработаны и испытаны в странах Европы и СНГ.