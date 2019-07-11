Промышленный приток газа получен на месторождении «Аралык» в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

Глубина поисковой скважины №1 нового месторождения достигает 3910 м. Предварительный дебит газоконденсатной смеси составил до 700−800 тысяч кубометров в сутки.

В ближайшее время на скважине будут продолжены работы по испытанию возможно-продуктивных горизонтов, а для уточнения параметров пластов проведены газоконденсатные исследования.

Специалисты также пробурят очередные поисковые скважины №№ 2 и 3 с проведением полного комплекса промыслово-геофизических исследований, говорится в сообщении.

Накануне компания сообщила об открытии нового месторождения газа «Чакар» на территории Булакбашинского района Андижанской области. В марте этого года специалисты начали бурение скважины №2, а 10 июля на глубине 1710 метров был получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом до 300 кубометров в сутки.

На этом месторождении планируется провести газоконденсатные исследования для уточнения параметров пластов, а также пробурить еще две скважины с проведением полного комплекса промыслово-геофизических исследований.

Кроме того, промышленный приток газа получен на скважине №1 «Кушкаир» в Устюртском регионе дебитом до 200 тысяч кубических метров в сутки. Глубина поисковой скважины составляет 3550 м.

Работы на участке велись в рамках программы по расширению геологоразведочных работ в Устюртском нефтегазоносном регионе в 2017—2019 годах.