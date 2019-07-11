Отец скончавшегося ребенка нанес ножевые ранения врачам в Сырдарьинском областном филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), сообщил «Газете.uz» начальник пресс-службы Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев.

8 июля в детское отделение филиала был госпитализирован пациент М. С. (2015 г. р.) с диагнозом «острая респираторная болезнь, гипертермический синдром». 10 июля у ребенка наблюдалось беспокойство, тошнота. Врач-педиатр Н. Эсанова немедленно разместила ребенка в реанимацию и оказала реанимационные процедуры. Несмотря на это, в 12:10 зафиксирована биологическая смерть пациента.

После извещения о смерти примерно в 14:30 отец ребенка нанес удары ножом врачу детского реанимационного отделения РНЦЭМП А. Р. и врачу детского областного многопрофильного медицинского центра А. Б. Первому медработнику была оказана помощь, наложены швы на рану. Второй врач с ножевым ранением головы был госпитализирован, ему также наложили швы.



