Агентством по развитию рынка капитала зарегистрирован выпуск корпоративных облигаций АКБ ASIA ALLIANCE BANK на сумму 50 млрд сумов. Выпуск облигаций является эксклюзивным проектом для узбекского рынка ценных бумаг за последние несколько лет.

С момента образования АКБ ASIA ALLIANCE BANK организовано 12 выпусков акций на сумму 167,5 млрд сумов, которые были успешно размещены среди акционеров. Также было организовано и успешно размещено шесть выпусков депозитных сертификатов на сумму около 400 млрд сумов, со сроком обращения до трех лет.

Основными целями выпуска собственных корпоративных облигаций ASIA ALLIANCE BANK являются укрепление долгосрочной ресурсной базы банка, привлечение источников фондирования для финансирования перспективных проектов реального сектора, а также расширение возможностей привлечения средств с организованных рынков капитала.

Объем зарегистрированного выпуска корпоративных облигаций АКБ ASIA ALLIANCE BANK составляет 50 млрд сумов, номинальной стоимостью 1 млн сумов со сроком обращения 7 лет. Предлагается высокая ставка доходности облигаций — ставка рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан + 4% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные выплаты процентов. Размещение облигаций планируется осуществить с 16 июля 2019 года на республиканской фондовой бирже «Ташкент».

Акционерно-коммерческий банк ASIA ALLIANCE BANK успешно осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг на протяжении 10 лет. За это время он проявил себя в качестве надежного партнера, заслужив доверие клиентов. Оказывая весь спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, банк старается постоянно накапливать ресурсную базу, увеличивая при этом число клиентов, и позиционировать себя в качестве универсального финансово-кредитного института.

В настоящее время банк обслуживает свыше 9000 корпоративных и 220 тыс. частных клиентов в ОПЕРУ при Головном офисе и девяти филиалах, расположенных в Ташкенте и в таких экономически развитых городах республики, как Бухара, Самарканд, Карши и Фергана.

В июне 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги банка в национальной и иностранной валютах на уровне В2 с прогнозом «Стабильный». Также банк имеет кредитный рейтинг местного рейтингового агентства Ahbor-Reyting по национальной шкале на уровне «uzA+» с прогнозом «Стабильный».

Сегодня банк способствует укреплению отечественного частного бизнеса и его экспортного потенциала. Одним из основных приоритетов его развития на предстоящие годы служит повышение инвестиционной активности и объемов финансирования в сфере модернизации экономики, а также активное участие в финансовой поддержке субъектов малого бизнеса.

В целях внесения своего вклада в развитие экономики и финансового сектора республики и поддержки инициатив, приносящих социально-экономическую выгоду, АКБ ASIA ALLIANCE BANK активно проводит работу по привлечению средств на местных и международных финансовых рынках.

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