Каскад малых гидроэлектростанций (ГЭС) запущен на Большом Ферганском канале, сообщило УзА. Проект реализован по программе развития гидроэнергетики до 2022 года, утвержденной президентом в мае 2017 года.

Общая мощность каскада малых ГЭС составляет 12 МВт, ежегодно они могут производить 72,89 миллиона кВт.ч. Этот объем выработки, как отмечает УзА, позволит беспрерывно обеспечивать электроэнергией 48 тысяч домохозяйств Учкурганского района.

Стоимость проекта составляет 31 млн долларов, из которых 22,3 млн — средства компании «Узбекгидроэнерго», а остальная часть — Эксимбанка Китая.

Каскад состоит из двух малых ГЭС, мощность каждой из которых составляет 6 МВт. На берегах канала, снабжающего каскад водой, высажено свыше 3000 фруктовых и декоративных деревьев, территория благоустроена.





По словам хокима Наманганской области Хайрулло Бозоров, через Учкурганский район протекают восемь рек и каналов разной величины, на которых планируется реализовать «десятки проектов» и за счет не требующих топлива источников энергии повысить благополучие региона.

Программа мер по развитию гидроэнергетики в Узбекистане на 2017−2021 годы предусматривает строительство 42 новых и модернизацию 32 действующих ГЭС. В марте была запущена гидроэлектростанция на водохранилище Туябугуз в Ташкентской области.

Сейчас ведется строительство каскада Зарчобских малых ГЭС на реке Туполанг в Сурхандарьинской области. Проект стоимостью почти 139 млн долларов и мощностью выработки 23 МВт, как ожидается, будет сдан в 2020 году.