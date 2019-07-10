Ассоциация «Узтекстильпром» опубликовала проект постановления президента о развитии текстильной и швейно-трикотажной промышленности.

«Для защиты внутреннего рынка от низкокачественной и контрафактной продукции» проект предлагает ввести с 1 января 2020 года обязательную сертификацию «с использованием соответствующей маркировки» всей готовой швейной и трикотажной продукции (коды ТН ВЭД 61−63), ввозимой на территорию Узбекистана юридическими и физическими лицами в коммерческих целях.

Предложение, как отмечается в проекте, исходит от Национального агентства проектного управления, государственных налогового и таможенного комитетов.

В случае одобрения документа таможенная служба будет принимать «действенные меры по недопущению выпуска в свободное обращение» на территории страны готовой швейной и трикотажной продукции, не имеющей сертификата соответствия, выдаваемого по итогам процедур ее оценки (испытаний).

Проектом документа предлагается реализация 119 инвестиционных проектов по производству готовой экспортоориентированной текстильной и швейно-трикотажной продукции с высокой добавленной стоимостью в 2019—2025 годах общей стоимостью 927,5 млн долларов США.