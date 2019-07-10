Стратегию реформирования налогового администрирования утвердил президент Узбекистана постановлением от 10 июля.

В ней перечислены недостатки и проблемы налоговой сферы, препятствующие повышению деловой и инвестиционной активности:

Устаревшие принципы организации налогового администрирования не обеспечивают оказания комплексных услуг налогоплательщикам и добровольного исполнения ими налоговых обязательств; по-прежнему велики затраты времени и средств при исполнении налоговых обязательств; Отсутствуют конкретные критерии и механизмы предоставления льгот в сфере налогов; Несовершенны механизмы общественного контроля, направленные на сокращение уровня теневой экономики.

Основные направления стратегии:

унификация налогов и налоговых режимов, а также упрощение административных процедур.

снижение и выравнивание налоговой нагрузки;

определение критериев и механизмов предоставления налоговых льгот на основе оценки степени их эффективности.

сокращение масштабов теневого оборота и неконтролируемых доходов в области экономической деятельности.

содействие выходу из неформального сектора лиц, работающих вне сферы налогового законодательства.

лиц, работающих вне сферы налогового законодательства. увеличение к 2021 году плательщиков налога на доходы физических лиц в 1,5 раза, плательщиков налога на добавленную стоимость — в 2 раза, плательщиков ресурсных налогов и налога на имущество — в 2 раза.

создание благоприятных условий налогоплательщикам для добровольного исполнения ими налоговых обязательств.

упрощение форм налоговых отчетов.

развитие экстерриториального принципа обслуживания налогоплательщиков.

создание механизма независимой общественной оценки качества налоговых услуг.

прозрачность деятельности налоговых органов и доступность информации в сфере налогообложения.

развитие системы досудебного урегулирования налоговых споров.

упрощение процедур разрешения неплатежеспособности и ликвидации предприятий (аудит расходов, времени и правил).

(аудит расходов, времени и правил). обеспечение прозрачности процедур налогового контроля, уменьшение факторов коррупции.

доведение уровня добровольного исполнения налоговых обязательств до 90%.

Вместе со стратегией утверждена и «дорожная карта» по ее реализации. Она включает, в частности, пересмотр упрощенного порядка налогообложения с учетом сфер применения и видов деятельности для обеспечения равных фискальных условий и конкурентной среды субъектам предпринимательства.

Будет внедрен институт инвестиционных налоговых кредитов, предусматривающий уменьшение платежей по налогам путем последующего возврата с процентами в рассрочку.

До 1 января 2020 года будет введена система сегментации налогоплательщиков на основе оценки налоговых рисков и критериев добросовестности для последующего оказания услуг в упрощенном порядке «зеленого коридора».

Узбекистан в рамках нового Налогового кодекса начнет применять механизм «налогового компромисса», при котором налогоплательщик освобождается от ответственности при добровольном указании им фактов занижения или сокрытия налоговых обязательств и оплаты части налоговой задолженности.

К сентябрю 2021 года определят основные показатели оценки масштабов теневой экономики по уменьшению уровня теневого оборота в экономике.

До февраля 2020 года будет установлен максимальный порог оплаты в наличной форме для приобретения товаров и услуг в розницу. Кроме того, планируется внедрить упрощенную счет-фактуру по сделкам в размере свыше 30-кратного размера базовой расчетной величины.

С 1 июля 2021 планируется ввести налог на недвижимость вместо налога на имущество и земельного налога.

Для лиц, оказавших помощь в выявлении фактов уклонения от уплаты налогов и ведения теневой деятельности, к сентябрю будет введена система материального поощрения, а уже к августу внедрят систему «объективный покупатель» и организуют телефоны доверия по теневой экономике.