Стратегию реформирования налогового администрирования утвердил президент Узбекистана постановлением от 10 июля.

В ней перечислены недостатки и проблемы налоговой сферы, препятствующие повышению деловой и инвестиционной активности:

  1. Устаревшие принципы организации налогового администрирования не обеспечивают оказания комплексных услуг налогоплательщикам и добровольного исполнения ими налоговых обязательств;
  2. по-прежнему велики затраты времени и средств при исполнении налоговых обязательств;
  3. Отсутствуют конкретные критерии и механизмы предоставления льгот в сфере налогов;
  4. Несовершенны механизмы общественного контроля, направленные на сокращение уровня теневой экономики.

Основные направления стратегии:

  • унификация налогов и налоговых режимов, а также упрощение административных процедур.
  • снижение и выравнивание налоговой нагрузки;
  • определение критериев и механизмов предоставления налоговых льгот на основе оценки степени их эффективности.
  • сокращение масштабов теневого оборота и неконтролируемых доходов в области экономической деятельности.
  • содействие выходу из неформального сектора лиц, работающих вне сферы налогового законодательства.
  • увеличение к 2021 году плательщиков налога на доходы физических лиц в 1,5 раза, плательщиков налога на добавленную стоимость — в 2 раза, плательщиков ресурсных налогов и налога на имущество — в 2 раза.
  • создание благоприятных условий налогоплательщикам для добровольного исполнения ими налоговых обязательств.
  • упрощение форм налоговых отчетов.
  • развитие экстерриториального принципа обслуживания налогоплательщиков.
  • создание механизма независимой общественной оценки качества налоговых услуг.
  • прозрачность деятельности налоговых органов и доступность информации в сфере налогообложения.
  • развитие системы досудебного урегулирования налоговых споров.
  • упрощение процедур разрешения неплатежеспособности и ликвидации предприятий (аудит расходов, времени и правил).
  • обеспечение прозрачности процедур налогового контроля, уменьшение факторов коррупции.
  • доведение уровня добровольного исполнения налоговых обязательств до 90%.

Вместе со стратегией утверждена и «дорожная карта» по ее реализации. Она включает, в частности, пересмотр упрощенного порядка налогообложения с учетом сфер применения и видов деятельности для обеспечения равных фискальных условий и конкурентной среды субъектам предпринимательства.

Будет внедрен институт инвестиционных налоговых кредитов, предусматривающий уменьшение платежей по налогам путем последующего возврата с процентами в рассрочку.

До 1 января 2020 года будет введена система сегментации налогоплательщиков на основе оценки налоговых рисков и критериев добросовестности для последующего оказания услуг в упрощенном порядке «зеленого коридора».

Узбекистан в рамках нового Налогового кодекса начнет применять механизм «налогового компромисса», при котором налогоплательщик освобождается от ответственности при добровольном указании им фактов занижения или сокрытия налоговых обязательств и оплаты части налоговой задолженности.

К сентябрю 2021 года определят основные показатели оценки масштабов теневой экономики по уменьшению уровня теневого оборота в экономике.

До февраля 2020 года будет установлен максимальный порог оплаты в наличной форме для приобретения товаров и услуг в розницу. Кроме того, планируется внедрить упрощенную счет-фактуру по сделкам в размере свыше 30-кратного размера базовой расчетной величины.

С 1 июля 2021 планируется ввести налог на недвижимость вместо налога на имущество и земельного налога.

Для лиц, оказавших помощь в выявлении фактов уклонения от уплаты налогов и ведения теневой деятельности, к сентябрю будет введена система материального поощрения, а уже к августу внедрят систему «объективный покупатель» и организуют телефоны доверия по теневой экономике.