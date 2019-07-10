Стратегию реформирования налогового администрирования утвердил президент Узбекистана постановлением от 10 июля.
В ней перечислены недостатки и проблемы налоговой сферы, препятствующие повышению деловой и инвестиционной активности:
- Устаревшие принципы организации налогового администрирования не обеспечивают оказания комплексных услуг налогоплательщикам и добровольного исполнения ими налоговых обязательств;
- по-прежнему велики затраты времени и средств при исполнении налоговых обязательств;
- Отсутствуют конкретные критерии и механизмы предоставления льгот в сфере налогов;
- Несовершенны механизмы общественного контроля, направленные на сокращение уровня теневой экономики.
Основные направления стратегии:
- унификация налогов и налоговых режимов, а также упрощение административных процедур.
- снижение и выравнивание налоговой нагрузки;
- определение критериев и механизмов предоставления налоговых льгот на основе оценки степени их эффективности.
- сокращение масштабов теневого оборота и неконтролируемых доходов в области экономической деятельности.
- содействие выходу из неформального сектора лиц, работающих вне сферы налогового законодательства.
- увеличение к 2021 году плательщиков налога на доходы физических лиц в 1,5 раза, плательщиков налога на добавленную стоимость — в 2 раза, плательщиков ресурсных налогов и налога на имущество — в 2 раза.
- создание благоприятных условий налогоплательщикам для добровольного исполнения ими налоговых обязательств.
- упрощение форм налоговых отчетов.
- развитие экстерриториального принципа обслуживания налогоплательщиков.
- создание механизма независимой общественной оценки качества налоговых услуг.
- прозрачность деятельности налоговых органов и доступность информации в сфере налогообложения.
- развитие системы досудебного урегулирования налоговых споров.
- упрощение процедур разрешения неплатежеспособности и ликвидации предприятий (аудит расходов, времени и правил).
- обеспечение прозрачности процедур налогового контроля, уменьшение факторов коррупции.
- доведение уровня добровольного исполнения налоговых обязательств до 90%.
Вместе со стратегией утверждена и «дорожная карта» по ее реализации. Она включает, в частности, пересмотр упрощенного порядка налогообложения с учетом сфер применения и видов деятельности для обеспечения равных фискальных условий и конкурентной среды субъектам предпринимательства.
Будет внедрен институт инвестиционных налоговых кредитов, предусматривающий уменьшение платежей по налогам путем последующего возврата с процентами в рассрочку.
До 1 января 2020 года будет введена система сегментации налогоплательщиков на основе оценки налоговых рисков и критериев добросовестности для последующего оказания услуг в упрощенном порядке «зеленого коридора».
Узбекистан в рамках нового Налогового кодекса начнет применять механизм «налогового компромисса», при котором налогоплательщик освобождается от ответственности при добровольном указании им фактов занижения или сокрытия налоговых обязательств и оплаты части налоговой задолженности.
К сентябрю 2021 года определят основные показатели оценки масштабов теневой экономики по уменьшению уровня теневого оборота в экономике.
До февраля 2020 года будет установлен максимальный порог оплаты в наличной форме для приобретения товаров и услуг в розницу. Кроме того, планируется внедрить упрощенную счет-фактуру по сделкам в размере свыше 30-кратного размера базовой расчетной величины.
С 1 июля 2021 планируется ввести налог на недвижимость вместо налога на имущество и земельного налога.
Для лиц, оказавших помощь в выявлении фактов уклонения от уплаты налогов и ведения теневой деятельности, к сентябрю будет введена система материального поощрения, а уже к августу внедрят систему «объективный покупатель» и организуют телефоны доверия по теневой экономике.