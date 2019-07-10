К концу 2019 года количество подключенных к автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) будет доведено до 2,5 миллиона, а к концу 2020 года 100% потребителей будут подключены к системе. Соответствующий указ принял 9 июля президент Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Напомним, еще в январе планировалось, что в рамках реализации проекта АСКУЭ первой фазы планируется установить 1 миллион приборов учета в 2019 году и еще 400 тысяч в первом полугодии 2020 года потребителям Бухарской, Самаркандской и Джизакской областей. Еще 5,5 миллиона приборов учета будут установлены потребителям в остальных регионах республики. Доведение доли охвата АСКУЭ до 100% абонентов намечалось к концу 2021 года.

На ускорение проекта будет выделено 100 млрд сумов из средств Фонда развития Бюро принудительного исполнения. При этом указ предписывает сократить с 1 августа отчисление в фонд средств от продажи природного газа и электроэнергии с 10% до 5%.

Документ также предусматривает перевод с 1 января 2020 года обеспечения части работников органов прокуратуры из фонда в государственный бюджет.