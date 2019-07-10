Строительство масштабного проекта на территории будущего международного делового центра Tashkent City взяли на себя отечественная компания Murad Buildings и турецкая Ozguven. На территории более полутора гектаров будет возведен 50-этажный небоскреб, высота которого составит более 215 метров.





На протяжении двух лет команда Murad Buildings во главе с Мурадом Назаровым провела десятки переговоров с компаниями из Японии, Сингапура, Америки и других стран. Его выбор был остановлен на компании Ozguven, раннее воплотившей масштабные проекты в Турции и в других странах мира.

Во время презентации 5 июля в отеле Hyatt Regency Tashkent Мурад Назаров и председатель Совета директоров компании Ozguven Озгур Озгювен подчеркнули, что это будет первый небоскреб в стране, а Узбекистан будет обладателем одного из самых высоких зданий с оригинальными архитектурными решениями в Средней Азии.





Мурад Назаров, глава компании Murad Buildings: «Президент поделился своим четким видением развития будущего Узбекистана, которое не перестает вдохновлять многих, в том числе и нас. Уже почти два года мы работаем над проектом международного масштаба в МДЦ Tashkent City с большим энтузиазмом и желанием реализовать его наилучшим образом. Мы рады, что обрели надежных партнеров в лице компании Ozguven, и сейчас вместе двигаемся к воплощению этой большой мечты в реальность. Мы хотим, чтобы этот проект стал образцом современных и нестандартных архитектурных решений, достойных места в самом сердце города».

Над разработкой проекта трудились более 500 специалистов, включая профессоров турецких университетов, инженеров и международных специалистов.

Озгур Озгювен в своем выступлении отметил, что с точки зрения архитектурной значимости проект содержит в себе много новаторских концепций, применяемых впервые.





Господин Озгювен сообщил, что их команда работает над проектом уже больше четырех месяцев, и поделился рядом технических характеристик будущего здания: «Мы счастливы, что мы можем принять участие в этом проекте, находящемся в самом центре Средней Азии, в сердце Шелкового пути. Помимо наших собственных ноу-хау, мы привлекли к работе профессоров ведущих турецких университетов и получили консультации и поддержку от многих других специалистов.

Очень тщательно были проведены изыскательные и проектировочные работы как с архитектурной, так и с инженерной точки зрения. При строительстве небоскреба будет использован бетон категории М700, прочность которого крепче, чем гранит. Только из бетона, который будет использован для фундамента, можно было бы построить 700 квартир со стенами крепкими, как сталь, и площадью 80 квадратных метров каждая. Из бетона, который будет использован для всего объекта, можно было бы построить пять тысяч таких квартир. Если сложить всю железную арматуру, которая будет использована на объекте, ее общая длина составила бы 7500 километров. Это больше, чем расстояние от МДЦ Tashkent City до Стамбула. Из такого количества железа можно произвести 25 тысяч автомобилей класса люкс".





На территории небоскреба будут расположены офисы, магазины, пятизвездочный отель и квартиры. Стоимость проекта оценивается в $150 млн. Мурад Назаров отмечает, что проект очень амбициозный и имиджевый не только для компании Murad Buildings, но и для всей страны.

В августе пройдет расширенная презентация проекта, на которой будут раскрыты наиболее интересные детали и официальное название первого в стране небоскреба.

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