Министерство народного образования Узбекистана ответило на часто задаваемые вопросы по приему в первый класс в Ташкенте.

— Для всех школ нужно сдавать документы через Центры госуслуг?

— Нет, только 81 школу. В остальные 228 школ документы сдаются в школу.

— Откуда можно узнать микроучасток этих 81 школы?

на сайте qabul.uzedu.uz;

в Центрах госуслуг;

в школе.

— Когда будет дополнительная квота?

— До 1 августа запланировано обеспечение приоритетного права детей 7-летнего возраста, проживающих в микроучастке. После этого при наличии свободных мест будет объявлена дополнительная квота.

— А что делать тем, у кого временная прописка?

— Жители с временной пропиской могут сдавать документы в другие 228 государственные и 40 негосударственные школы.

— Что делать, если в школе по микроучастку нет русскоязычных классов?

— В школах, где нет русскоязычных классов, будут открыты такие классы. А где не будет возможности создать такие классы, родителям необходимо обратиться в Главное управление народного образования Ташкента. Специалисты управления направят ребенка в ближайшую школу с русскоязычным классом бесплатно.

— Может-ли ребенок обучаться в той школе, где учатся старший брат или сестра?

— Если старшие братья и сестра обучаются в школе, которая не входит в утвержденный список 81 школы, ребенок будет принять в школу в соответствии с требованиями Постановления Кабинета министров Узбекистана «Об утверждении положения об общем среднем образовании» от 15 марта 2017 года. Родители могут напрямую обратиться в эти школы.

При этом прием в 81 школу детей данной категории будут осуществлены по дополнительной квоте после завершения приема детей по основной квоте и при наличии свободных мест в учебных заведениях.

Напомним, что постановлением правительства был утвержден порядок, по которому в 2019/2020 учебном году прием детей в 81 государственную школу Ташкента будет осуществляться только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг.

Прием документов через центры госуслуг Министерства юстиции должен избавить администрации школ от давления с целью устроить детей и сократить риск коррупции, ожидают в МНО.

Ранее министр народного образования Шерзод Шерматов, разъясняя изменения в приеме в школы Ташкента, заявил, что прием будет бесплатным, а дополнительные квоты будут выделяться только после охвата всех детей по микроучастку.