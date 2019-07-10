Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» c 24 июля возобновляет полеты по маршруту Ташкент-Карши-Ташкент, сообщила пресс-служба НАК.

Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю по средам и субботам на самолетах НАК по следующему графику движения:

по субботам:

НУ 77 Ташкент 04:10 — Карши 05:10

НУ 78 Карши 03:25 — Ташкент 04:25

по средам (через Навои):

НУ 47 Ташкент 07:10 — Навои 05:10

НУ 47Навои 08:40 — Карши 09:30

НУ48 Карши 10:10 — Ташкент 11:10

С 26 июля НАК также возобновит полеты по маршруту Карши — Москва (Внуково) — Карши.

Выполнение рейсов из Ташкента в Карши и из Карши в Москву было приостановлено с зимнего периода 2018 года.

В феврале президент Узбекистан подписал постановление «О мерах по развитию въездного туризма», которым предусмотрены выведение аэропорта «Карши» из состава «Узбекистон хаво йуллари», передача его в управление специализированной компании и ввод на его территории режима «открытое небо», в том числе с привлечением лоукостеров.

Концепция развития аэропорта Карши должна была быть подготовлена до 1 июля на основе изучения передового зарубежного опыта.

Рейсы из Ташкента в Андижан, приостановленные тогда же, остаются пока недоступными. В НАК отметили, что это связано с критическим состоянием объекта и несоответствием аэропорта требованиям безопасности и посадки самолетов, в том числе A320, на которых выполняются местные рейсы.

В начале июня телеканал «Узбекистан 24» сообщил, что в Андижане планируется построить современный экоаэропорт, терминал которого будет выполнен в виде герба Узбекистана. С таким проектом выступили представители компаний «Евроком» (Италия) и Zhejiang Communications Construction Group (Китай).

В китайском Шэньчжэне функционирует экоаэропорт, где используется солнечная энергия. В Андижане было предложено реализовать аналогичный проект. Ожидается, что строительные работы стартуют в августе-сентябре и завершатся через два года.