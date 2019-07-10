У многовековой чинары в парке культуры и отдыха в Касансае Наманганской области была обрезана высохшая часть, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. 9 июля в социальных сетях появились сообщения о том, что 800-летнее дерево рубят, несмотря на протесты жителей.

По информации Госкомэкологии, возраст дерева, известного как «улуг чинор» («великая чинара») составляет 500−600 лет. Санитарная обрезка была проведена районным управлением благоустройства в целях сохранения здоровой части дерева и устранения опасности для жизни и здоровья людей вследствие возможного обрушения ствола, внутренняя часть которого была заражена вредителями. отметили в комитете.

На сообщения в интернете отреагировало и Общественное движение «Юксалиш», чьи представители совместно со специалистами районных хокимията и инспекции по контролю в сфере экологии и охране окружающей среды посетили парк.

Как сообщило движение, дерево диаметром 13 м считается природным памятником и пользуется популярностью у туристов. Парк, в котором оно находится, реконструируется в рамках программы «Обод марказ» («Благоустроенный центр»). Дерево находится под охраной, оно будет обнесено ограждением, рядом установят табличку с историей чинары.





В январе Кабинет Министров издал постановление о порядке посадки, ухода, рубки и учета деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Документом планировалось до 1 июня провести полную инвентаризацию деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Деревья старше 100 лет включат в отдельный реестр для охраны в качестве памятников природы.