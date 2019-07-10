Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций пригласило операторов, провайдеров и поставщиков телекоммуникационного оборудования Узбекистана представить предложения по развертыванию сетей 5G.

Предложение должно включать пробную схему развертывания сети 5G, информацию об оборудовании и сведения о необходимых ресурсах, опыте и финансировании для поддержки демонстрационного проекта 5G.

Кроме того, вендоры должны предложить бизнес-модель для варианта использования 5G в более широком масштабе по всей республике, включая сельское хозяйство, системы «умный транспорт», «умный город», «безопасный город», образование, здравоохранение, промышленность, проекты для людей с ограниченными возможностями.

Ускорить внедрение 5G поручил президент Узбекистана, посещая Центр исследований и инноваций Huawei во время визита в Китай в апреле. «Прежде чем привлекать новые технологии, очень важно готовить и повышать квалификацию специалистов, которые будут их использовать», — отметил тогда Шавкат Мирзиёев и поручил сотрудничать с Huawei именно в этом направлении.