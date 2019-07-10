ООО Krantas на протяжении более 15 лет является крупнейшим предприятием Узбекистана, производящим спецтехнику для различных отраслей промышленности и строительного сектора по полному циклу производства: от рабочих чертежей до изготовления готовой спецтехники.

Компания производит различные виды спецтехники на базе автомобильных шасси, таких, как Man, Isuzu, «КАМАЗ», «МАЗ», Hyundai, Iveco, Howo. При производстве используются комплектующие высочайшего качества от мировых брендов.

Завод под своим брендом производит более 50 различных моделей, среди которых:

автокраны с грузоподъемностью 16, 25, 35, 50 т;

краны манипуляторы с грузоподъемностью 3,5,7,10, 15 т;

автовышки с высотой подъема 14, 18, 22, 28, 31 м;

самосвалы с грузоподъемностью от 5 до 35 т;

бензовозы объемом от 4 до 25 куб. м;

передвижные автомастерские разных комплектаций;

пожарные машины объемом от 4 до 12 куб. м;

бортовые автомобили с грузоподъемностью от 4,5 до 20 т;

комбинированные и каналопромывочные машины от 4 до 12 куб. м;

полуприцепы бортовые — контейнеровозы;

полуприцепы бензовозы;

водовозы: 4, 8, 10, 12, 16 куб. м;

автогудронаторы от 4 до 12 куб. м;

поливомоечные машины: 8 куб. м;

ассенизаторы: 4, 8 куб. м;

вахтовые автобусы с вместимостью 18−30 человек;

мусоровозы: 8, 14, 20 куб. м;

кислотовозы: 6−10 куб. м;

эвакуаторы с грузоподъемностью 5 т;

тракторные прицепы: 4−6 т;

полуприцепы самосвальные: 1.

Основными потребителями специальной техники являются:

горно-металлургические комбинаты: АГМК, НГМК;

металлургические комбинаты;

предприятия и подразделения АК «Узбекэнерго»;

предприятия химической отрасли;

предприятия и подразделения АО «Узбекнефтегаз»;

аэропорты;

Министерство обороны Республики Узбекистан;

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Национальная гвардия Узбекистана;

управления благоустройств городов и областей Республики Узбекистан;

предприятия АК «Узстройматериалы»;

частные строительные компании;

ООО «Самаркандский автомобильный завод»;

ООО СП MAN Avto Uzbekistan;

лизинговые компании и так далее.

При производстве вышеуказанной специальной и строительной техники используются высококачественные комплектующие и узлы производства из Италии, Турции, Южной Кореи и России.

Основными преимуществами предприятия являются:

местное производство;

высочайшее качество товаров и услуг;

полный производственный цикл от проектирования и разработки рабочих чертежей до изготовления готовой сертифицированной спецтехники;

быстрые сроки поставки;

обучение будущих операторов спецтехники;

обширный склад запасных частей;

сервисный центр с полным комплексом ремонтного и диагностического оборудования;

использование исходных компонентов высочайшего качества от мировых брендов;

гарантия до двух лет на всю производимую продукцию.

Каждый желающий может посетить завод и лично ознакомиться с процессом производства специальной техники.

Телефоны: (+998) 71−262−23−61, (+998) 71−262−34−72, (+998) 71−269−15−97

Адрес: ул. Зиелилар, 1

Ориентир: Военный госпиталь

Сайты: avtokran.uz, krantas.uz

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