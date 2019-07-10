Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июля провел совещание по вопросам развития рынка страховых услуг, сообщила пресс-служба главы государства.

За первое полугодие объем страховых премий, собранных профильными организациями, вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в пересчете на душу населения на каждого человека приходятся 50 тысяч сумов страховых премий.

Доля данной сферы в валовом внутреннем продукте страны достигла лишь 0,4%. Для сравнения, этот показатель составляет 11% в Южной Корее, 6% в Германии, 1,5% — в России.

Одной из причин проблем в сфере является низкая привлекательность страховых услуг. Так, если за минувшие шесть месяцев собрано страховых премий в общей сложности на 887 млрд сумов, то страховые возмещения, выплаченные клиентам за этот же период, составили всего 11% от этой суммы. В мире этот показатель составляет в среднем 50−60%, говорится в сообщении.

На совещании обсуждены вопросы коренного реформирования Государственной инспекции по страховому надзору при Министерстве финансов исходя из современных требований.

«Сфере нужна не контролирующая структура, а такая, которая будет внедрять передовые современные стандарты, создавать реально конкурентную среду для всех участников, развивать рынок страхования», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Предложено ликвидировать данную инспекцию и организовать Агентство по развитию страхового рынка. Ответственным лицам поручено разработать стратегию средне- и долгосрочного развития страховой сферы, вдвое увеличить объем страховых премий на душу населения, а также втрое — долю сферы в ВВП страны до 2022 года.

Отмечалась необходимость повышения доверия населения и предпринимателей к страхованию. Перед Министерством финансов и Антимонопольным комитетом поставлена задача сократить сроки и перечень документов для рассмотрения страховых претензий, внедрить систему справедливой оценки страхового случая и оперативной выплаты платежей. Даны поручения по поддержке инвестиционной деятельности страховых организаций, унификации базы и ставок налогообложения лизинговых услуг.

Указано на необходимость расширения механизмов поддержки инвестиционной деятельности страховых организаций. В частности, определены задачи по стимулированию занятия страховыми компаниями лизинговой деятельностью и совершенствованию системы налогообложения лизинговых операций.

Отмечалась важность охвата страховыми услугами отраслей экономики. Министерству финансов и Министерству инвестиций и внешней торговли даны указания по внедрению механизмов субсидирования части расходов на страхование экспорта сельскохозяйственной продукции.

Определены конкретные задачи по обеспечению выхода отечественных страховых компаний на международный финансовый рынок, внедрению передовых систем корпоративного управления и получению международных рейтингов, подготовке современных кадров в области страхования, обучения и повышения квалификации специалистов в престижных учебных заведениях и ведущих компаниях за рубежом.