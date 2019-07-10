Министерство юстиции разработало практические рекомендации для депутатов местных кенгашей, сообщили «Газете.uz» в отделе по связям с общественность Минюста.

В декабре пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. Дату проведения выборов должна объявить Центральная избирательная комиссия, выборная кампания начнется в сентябре.

В разработанном Минюстом пособии для депутатов местных кенгашей приводятся правовые основы депутатства, регламенты деятельности кенгашей, а также рекомендации по эффективному использованию имеющихся прав и возможностей. Кроме того, отмечены имеющиеся недостатки и проблемы и представлены предложения по их устранению.

Как отмечает Минюст, сегодня в числе актуальных вопросов — эффективная организация работы депутатов и активизация деятельности местных кенгашей.

«Основной задачей депутатов остается не самоорганизация и управление, а обеспечение предоставления гражданам государственных социальных услуг на местах. Деятельность депутатов должна удовлетворять народ и Президента. Теперь от депутатов требуются активность и инициативность», — говорится в сообщении.

В послании парламенту по итогам 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подверг критике деятельность представительных органов власти. Глава государства подчеркнул, что, согласно отчетам, в деятельности местных кенгашей происходят позитивные изменения, но они отражаются только в цифрах, в то время как нужен конкретный результат, напоминает Минюст.