Государственные органы и должностные лица до настоящего времени не вносили на рассмотрение Конституционного суда вопрос о соответствии института прописки статье 28 Конституции Узбекистана, сообщили в ответе на письмо «Газеты.uz» в Конституционном суде.

«Газета.uz» в своем письме просила ответить на следующие вопросы:

Насколько сегодня необходим институт прописки по месту жительства в Узбекистана? Дает ли факт регистрации или отсутствие таковой гражданину какие-либо права и обязанности и может ли служить основанием для ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных законодательством? Не нарушает ли существование института прописки статью 28 Конституции Узбекистана и статью 13 Всеобщей декларации прав человека, которая ратифицирована Узбекистаном 30 сентября 1991 года? Какими законодательными актами гарантированы права граждан Узбекистана на выбор места жительства и место пребывания? При покупке жилья в новостройках жители Ташкента и жители областей платят разную государственную пошлину (1 МРЗП против 5% от суммы договора, но не менее 10 МРЗП). Кроме того, жители Ташкента могут передвигаться в областях без учета, когда как жители областей должны зарегистрироваться в столице, если срок их пребывания будет превышать 5 дней. Видит ли Конституционный суд Узбекистана дискриминацию граждан в зависимости от места их проживания в таких случаях? Какие меры Конституционный суд намерен принять для защиты и обеспечения равных прав граждан Узбекистана? Еще в 1998 году Конституционный суд России разъяснил, что сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой не дает гражданину каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. Какова позиция Конституционного суда Узбекистана касательно института прописки в нашей республике?

Ответ

В ответном письме от 17 июня («Газета.uz» подтвердила актуальность ответов на 10 июля — ред.) говорится, что Конституционный суд состоит из семи судей и является коллегиальным органом. Это означает, что вопрос в Конституционном суде рассматривается только на его заседании, где принимается решение — большинством голосов. В решении излагается правовая позиция Конституционного суда по рассмотренному вопросу. Отдельный судья, включая председателя и его заместителя, не вправе излагать позицию Конституционного суда.

Согласно статье 25 закона «О Конституционном суде Республики Узбекистан» правом внесения на рассмотрение Конституционного суда вопросов обладают:

палаты Олий Мажлиса;

президент Республики Узбекистан;

Кабинет Министров;

Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман);

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан;

группа депутатов — не менее одной четвертой части от общего числа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса;

группа сенаторов — не менее одной четвертой части от общего числа членов Сената Олий Мажлиса;

Верховный суд;

генеральный прокурор.

Вопрос может быть внесен и по инициативе не менее трех судей Конституционного суда.

«Вопрос о соответствии института прописки статьи 28 Конституции Республики, Узбекистан указанными государственными органами и должностными лицами на рассмотрение Конституционного суда не был внесен», — отмечается в письме.

Конституционный суд также сообщил, что в соответствии со статьей 28 Конституции «Гражданин Республики Узбекистан имеет право на свободное передвижение по территории республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключением ограничений, установленных законом».

Ранее Общенациональное движение «Юксалиш» опубликовало результаты опроса, проведенного 3−11 июня среди пользователей Telegram и посвященного мнению граждан Узбекистана о порядке постоянной прописки, установленного для Ташкента и Ташкентской области. 49% (8658) участников опроса выбрали вариант ответа «Этот порядок абсолютно противоречит конституционным правам граждан».

Осенью прошлого года Кабинет Министров своим постановлением упростил постановку на учет гражданин, прибывших в Ташкент или Ташкентскую область из других регионов для занятия сезонными работами (строительство, сельское хозяйство и другие), а также продлил срок учета по месту пребывания в Ташкенте и Ташкентской области без выписки из постоянного местожительства до одного года (ранее — полгода).

Однако этим же постановлением для физических лиц, не имеющих постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области, при приобретении недвижимого имущества в новостройках за удостоверение договоров купли-продажи была установлена государственная пошлина в размере 5% от суммы договора, но не менее 10 минимальных заработных плат (2 млн сумов). Для сведения: граждане с постоянной пропиской в Ташкенте и Ташкентской области за эту же услугу платят 1 МРЗП — 202,7 тысячи сумов.

«Юксалиш» выступило с предложением заменить порядок постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области системой постановки на учет по месту жительства. Вторым предложением «Юксалиш» является признание права собственности граждан, не имеющих постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области, на недвижимое имущество не только на первичном, но и вторичном рынке, в том числе путем заключения договора об отчуждении и дарении недвижимого имущества.